Inter, Gagliardini: "Non ho più intenzione di avere questo minutaggio"

15-01-2023 00:02

Roberto Gagliardini è stato impiegato da titolare nella partita vinta dall’Inter con l’Hellas Verona. Però il centrocampista non viene usato tanto spesso da Simone Inzaghi. Queste le sue parole a Sky: “Non è facile giocare poco, ma provo a fare il massimo. Era da tanto che non giocavo due gare di fila e sono felice di aver contribuito alla vittoria. Stasera siamo stati bravi a segnare subito”.

Arrivato in nerazzurro a gennaio 2017, il contratto di Gagliardini è ora in scadenza a giugno: “In carriera ho avuto allenatori di livello e ho creato un bagaglio che mi porterò sempre dietro. Se sono qui è per la mia cultura del lavoro. Non ho più intenzione di avere questo minutaggio. Mi sento di poter dare ancora tanto, ho tanta voglia di dimostrare e quindi a giugno prenderò le mie decisioni”.