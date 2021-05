Internazionali d'Italia: Fognini eliminato da Nishikori

“Non devo giocare a tennis, devo sciare“. Queste le parole di Fabio Fognini in avvio di match contro Kei Nishikori agli Internazionali BNL d’Italia 2021. Dopo aver rimontato un break a inizio primo set, il ligure ha perso di nuovo la battuta e, dopo aver preso warning per aver distrutto la racchetta, si è lasciato andare a un’esclamazione delle sue in cui si era abbastanza intuito che piega potesse prendere il match.

E così purtroppo è stato: Fabio Fognini è eliminato dagli Internazionali di Roma. Il tennista azzurro viene sconfitto in due set dal giapponese Nishikori, che ha la meglio 6-3, 6-4 in un’ora e ventuno minuti di gioco. Il tennista asiatico, numero 45 della classifica ATP, accede così ai sedicesimi dove affronterà lo spagnolo Carreno-Busta.

Dopo aver lasciato per strada il primo set, nel secondo Fognini regala di nuovo un break al suo avversario che alla fine porta a casa con grande regolarità i turni in battuta fino al 6-4 finale.

Ennesima delusione per il tennista ligure che in questo specifico momento della stagione è davvero lontano dalla sua miglior condizione psico fisica. Peccato, ancora una volta Fabio esce dagli Internazionali di Roma, senza quasi nemmeno scendere in campo.

OMNISPORT | 10-05-2021 13:42