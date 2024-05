Internazionali, Berrettini in silenzio: il dubbio Roland Garros, la tappa a Torino e la storia con Federica Lelli

Matteo Berrettini resta ancora in dubbio per il Roland Garros: le conseguenze della tonsillite hanno costretto il romano agli Internazionali di Roma. E ora finisce ancora nel mirino del gossip

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Matteo Berrettini cercasi. Il romano da un po’ di tempo a questa parte ha deciso di lasciare da parte i social e provare a concentrarsi unicamente sulla sua carriera e sulla voglia di tornare presto in campo. Il romano che è sempre stato molto attivo nel raccontare i suoi passi sui social, ora sembra aver scelto la via del silenzio ma anche in questo momento il suo nome finisce al centro della discussione. La mancata partecipazione agli Internazionali ha fatto rumore e continua a farlo anche la sua vita personale.

Berrettini al J Medical come Sinner

Già in passato Matteo Berrettini si era servito del centro medico della Juventus e in questi giorni il romano è stato “avvistato” nuovamente nei pressi del J Medical, dove anche Jannik Sinner sta effettuando la riabilitazione per il suo problema all’anca. Il romano si sarebbe sottoposto a una serie di test per verificare le sue condizioni dopo la tonsillite che lo ha costretto a rinunciare, tra gli altri, anche agli Internazionali di Roma; un torneo che lo ha visto ai nastri di partenza l’ultima volta nel 2021.

L’attacco di Pietrangeli

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere l’attacco della leggenda del tennis italiano, Nicola Pietrangeli a Matteo Berrettini: “Ancora non ho capito Matteo cos’abbia – ha detto a Mowmag qualche giorno fa – prima dicevano che giocava male per colpa della fidanzata. Ora non lo so. Non mi interessa la sua vita sentimentale, sono affari suoi. Però sinceramente non ho capito perché ha deciso di non giocare a Roma. Se dice che sta sempre male evidentemente sarà malato. Non faccio il chiromante ma credo ci siano anche dei fatti mentali oltre che fisici”.

Il dubbio Roland Garros

Esattamente come nel caso di Jannik Sinner anche per Matteo Berrettini c’è il dubbio Roland Garros. The Hammer entrerebbe nel tabellone principale grazie alla sua classifica e non dovendo sfruttare la carta del ranking protetto. Ma dopo il forfait agli Internazionali e la scelta di “investigare” sulle sue condizioni di salute a Torino, la sua partecipazione resta ancora in dubbio.

Matteo e il gossip: la relazione con Federica Lelli

E’ successo in passato e probabilmente succederà anche in futuro: Matteo Berrettini resta sempre uno degli atleti più interessanti per gli appassionati di gossip. Stando a quanto rivelato dal settimanale Chi, l’azzurro infatti avrebbe cominciata una relazione con Federica Lelli e i due sembra intenzionati a fare subito sul serio. Il magazine rivela infatti che l’influencer e il tennista romano starebbero già pensando a una convivenza.