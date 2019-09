Ironia Biasin su Handanovic, social scatenati

Doveva essere la cartina di tornasole per capire chi aveva superato i problemi tattici, di spogliatoio e di adattamento a nuovi schemi e nuovo allenatore. La risposta il derby l’ha data ed è stata netta ed inequivocabile. L’Inter è già una squadra e la mano di Conte si vede. Il Milan no e Giampaolo sembra in difficoltà su tutta la linea, con i fucili della critica già spianati e malumori sempre più diffusi tra la tifoseria.

TROPPO FACILE – Per raccontare la stracittadina Fabrizio Biasin fa ricorso all’ironia sui social. La firma di Libero, noto simpatizzante interista, ha gioco facile nell’elogiare la squadra di Conte e nel demolire i cugini rossoneri.

IL TWEET – Biasin scrive: “Handanovic in linea teorica avrebbe potuto presenziare al concerto di Jovanotti e non sarebbe cambiato nulla. È il modo più semplice per raccontare la vittoria di una bellissima Inter (tutti, nessuno escluso) contro – va detto – un Milan attualmente senza senso”.

LA RASSEGNAZIONE – Nei commenti c’è chi aggiunge (“senza senso e senza Sensi“) e chi appare rassegnato: “Asfaltati…non c’è altro da dire”. Il giornalista di 7Gold Francesco Bonfanti sottolinea: “Un allenatore stava vincendo ed era furioso, l’altro perdeva e guardava perplesso l’erba del campo..”.

L’IRONIA – Anche gli stessi tifosi rossoneri si aggrappano all’ironia: “Vabbè ma il Milan gioca a testa alta dai…” o alla rabbia: “Facile vincere contro Giampaolo… almeno non vincerete niente manco questo anno e uscirete dalla Champions a dicembre”.

L’ANALISI – Si sfogano tutti su twitter: “Questo è un derby solo sulla carta. Il Milan è imbarazzante da anni. Non un rivale degno, sembra che l’Inter abbia giocato con una squadra di serie B” o anche: “Giocatori del Milan troppo scarsi, è una squadra da 6/7 posto questa. Perfino Roma e Lazio hanno giocatori di qualità che al Milan mancano”, e ancora: “Ottima inter, solida. Forse il milan i migliori li ha tenuti in panchina” e infine: “Mi dispiace per i milanisti, ma la squadra in questo momento è in sofferenza non azzecca due passaggi di fila, senza un gioco decente, per questa Inter è stata facile”.

