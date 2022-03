Italia, Ciro Immobile medita l'addio alla nazionale

26-03-2022 15:30

Ciro Immobile è stato senza dubbio la grande delusione della partita contro la Macedonia che è costata l’estromissione al Mondiale in Qatar in programma tra novembre e dicembre di quest’anno.

Il numero 17 biancoceleste ha vissuto una carriera in azzurro abbastanza deludente, non riuscendo a replicare le grandi prestazioni che in campionato ha sempre avuto con Torino e Lazio.

La Repubblica parla di un Immobile molto deluso per essere diventato, per l’ennesima volta, il parafulmine di tutti i problemi della squadra, tanto da stare meditando seriamente di lasciare una volta per tutte la maglia azzurra.

