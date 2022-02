Italia, riparte la Nations League: le prossime gare degli Azzurri

02-02-2022 22:15

L’Italia di Roberto Mancini vivrà un 2022 di grandissimi impegni internazionali. La prima tappa del viaggio Azzurro sono senza dubbio i playoff mondiali che vedranno la nostra rappresentativa impegnata contro Macedonia del Nord e, si spera, una tra Turchia e Portogallo il 24 marzo alle 20.45, ma l’anno dell’Italia non finisce di certo qua.

A prescindere dalla qualificazione al Mondiale (torneo che per la prima volta si giocherà tra novembre e dicembre in Qatar) l’Italia parteciperà anche alla terza edizione della UEFA Nations League, torneo nel quale nell’ultima partecipazione a ottobre gli Azzurri sono arrivati fino alla Final Four.

L’Italia farà il suo esordio nel torneo sabato 4 giugno (ore 20.45) contro la Germania allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna per poi ospitare martedì 7 giugno (ore 20.45) l’Ungheria allo stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena. Seguiranno altre due trasferte di Nations League, la prima sabato 11 giugno in Inghilterra, a undici mesi di distanza dalla finale di EURO 2020, e la seconda martedì 14 giugno con la Germania a Mönchengladbach.

Oltre a queste gare, il 1° giugno ci sarà l’inedita sfida tra i Campioni d’Europa e i Campioni del Sudamerica, con Italia e Argentina che si sfideranno a Londra.

