Jason Clark a cuore aperto su Instagram

L'ex guardia di Varese Jason Clark su Instagram ha spiegato i motivi del suo addio al club lombardo e all'Italia: "È in assoluto la decisione più difficile della mia vita, di lasciare momentaneamente il gioco che amo e per cui ho dato tutto".

La fidanzata incinta negli Stati Uniti e il rischio di essere messo in quarantena per il Coronavirus l'hanno spinto a tornare: "Come un uomo ho una responsabilità verso la mia famiglia, verso la mia compagna di essere lì a vedere il primo respiro di mia figlia. Per essere sicuro che lei sappia che sin dal primo giorno suo padre sarà sempre lì per lei. Questo è più grande".

SPORTAL.IT | 03-03-2020 08:32