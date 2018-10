Juve ecco il vero nemico: sentirsi imbattibili

Allegri potrà ripeterlo fino alla nausea: “non abbiamo ancora vinto niente”, ma a fare orecchie da mercante sono in tanti, forse troppi. C’è un nemico invisibile con cui dovrà lottare la Juventus quest’anno e si chiama presunzione. Quella di sentirsi invincibile, quella che porta a credere alle tante Cassandre di turno che hanno già battezzato lo scudetto a ottobre. Per fortuna dei bianconeri c’è un tecnico come il Conte Max che sa sempre tenere alta la guardia e che è pronto a non guardare in faccia nessuno pur di raggiungere l’obiettivo. Anzi GLI obiettivi. Perchè vincere è l’unico verbo che si conosce in casa Juve, l’unico declinabile, ma non è mai scontato riuscirci. In questi anni si è sgolato Allegri per far capire che si è trattato sempre di un’impresa, che nessuno regala niente e che i meriti di questo gruppo sono sempre stati superiori a quelli riconosciuti. E anche quest’anno sarà così. Ha voglia Mihajlovic a dire: “Finchè c’è la Juve le altre non hanno chances”, ha voglia Capello a ripetere: “La Juve vince sempre e vincerà perchè è la più forte ma ai miei tempi c’erano sette sorelle, ora non ci sono rivali”, ha voglia Graziani a sostenere che “la Juve è 6 gradini superiori alle altre” e così via.

I PUNTI DI FORZA – La collana è lunga, infinita. C’è solo la Juve è il mantra. Ma è una mezza verità. La Juve ha un Ronaldo in più, vero. Ha un Cancelo che si sta rivelando super, vero. Uno zoccolo duro che regge e un plotone (da Bentancur a Bernardeschi) che cresce ma è falso che i rivali non ci siano. Perchè quest’anno dovrebbe essere più facile? Il Napoli c’è ancora, eccome. Le milanesi stanno tornando, soprattutto l’Inter che dopo l’avvio stentato ha ripreso a marciare, la Roma è sempre lì. Parlare di campionato chiuso a ottobre è una forzatura che non trova riscontro nei fatti. La Juventus sinora ha avuto un calendario abbastanza agevole, l’unico vero scontro diretto l’ha giocato in casa, col Napoli, e non è stata una passeggiata. Anche in 11 contro 10 ha rischiato di farsi raggiungere. La forza del gruppo, la classe dei singoli, la rosa lunga hanno consentito finora di vincerle (meritatamente) tutte ma guai a sentirsi arrivati. Anche in Champions finora i test non sono stati attendibili al 100%, i momenti duri arriveranno.

IL CALENDARIO – E la stessa cosa vale per il campionato: dopo le prossime 3 gare sulla carta abbordabile, dall’11 novembre si comincia a far sul serio. A partire dalla sfida a San Siro col Milan dell’ex dal dente avvelenato Higuain, poi alla 14esima la Fiorentina in trasferta, subito dopo l’Inter a Torino, poi il derby con i granata e la Roma. Ecco, lì la Juve dovrà dimostrare di essere tanto forte da vincerle tutte o quasi tutte. Meglio per tutti i bianconeri tapparsi le orecchie adesso, non ascoltare i cori melliflui di chi sostiene che ha già vinto lo scudetto. Vincere è nel Dna bianconero, mai come quest’anno dove c’è una Champions dove pure viene considerata tra le favorite, ma la buccia di banana è sempre dietro l’angolo e guai a illudersi che sarà sempre uno scherzo.

SPORTEVAI | 14-10-2018 15:44