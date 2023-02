Juventus, Calvo: "Le parole del pm? Pretendiamo rispetto"

Il chief football officer bianconero: "I 15 punti di penalizzazione? Riteniamo la sentenza immotivata e illogica".

07-02-2023 21:55

La Juventus non ci sta. Dopo le parole choc contro i bianconeri di uno dei pm sul caso prisma, il chief football officer Calvo ha replicato: “Credo che alcune frasi estrapolate possano assumere un significato diverso da quello che hanno. Vale per la Juve e tutte le persone coinvolte nelle indagini e anche per questo caso. La Juve dà sempre rispetto, ma pretendiamo rispetto”.

“I 15 punti di penalizzazione? Dopo ogni passaggio la società si è espressa, abbiamo emesso un comunicato. Riteniamo la sentenza immotivata e illogica. Continueremo a difenderci in ogni sede, con rispetto per le opposizioni, ma continueremo a difenderci”, ha concluso Calvo.