Juventus, nessuno sconto del Lione per Aouar

Houssem Aouar è da tempo nel mirino della Juventus e per aggiudicarselo c'è margine, ma la trattativa promette di non essere facilissima.

Il talentino classe 1998 è esploso con la maglia del Lione, che in passato ha già aperto a una sua possibile cessione ai bianconeri, ma non intende fare nemmeno un passo indietro sul costo del suo cartellino. A parlarne è stato il 'Corriere dello Sport', secondo cui i francesi puntano a incamerare 50 milioni di euro e non sono disposti a concedere sconti.

Tanto più che anche Real Madrid e Manchester City sono sulle tracce del promettente centrocampista, facendo sì che il Lione non abbia certo fretta di chiudere l'operazione in uscita. Da parte sua, la Juventus sa di godere di una certa preferenza dello stesso Aouar, un dettaglio che potrebbe avere il suo peso nel prosieguo della trattativa.

