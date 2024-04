Caso Ronaldo, la Juventus ricorrerà contro il pagamento dei 9,8 milioni

Il club bianconero pronto a impugnare la decisione del Collegio Arbitrale sulla Manovra Stipendi del 2021: nessuna riserva monetaria era stata accantonata dalla società

Soltanto due settimane fa, il Collegio Arbitrale del Coni aveva condannato la Juventus a pagare 9.774.166,66 milioni di euro (più interessi) a Cristiano Ronaldo, che in prima battuta aveva intentato causa alla sua ex società per il pagamento di 19,5 milioni di euro di stipendi arretrati.

Juve-CR7, atto secondo

La notizia di oggi è che i bianconeri avrebbero deciso di impugnare questa sentenza: 9.774.166,66 milioni di euro sono troppi, e soprattutto immotivati, come evidentemente pensano dalle parti della Continassa. Bisognerà, però, capire su cosa si baserà la difesa juventina: il club aveva chiesto l’assunzione di prove testimoniali riguardanti il contratto di Cristiano Ronaldo con il Manchester United, firmato nell’agosto 2021, ossia quando il portoghese dichiarò di non aver “pendenze” arretrate con altri club.

Ronaldo-Juve, la decisione del Collegio

Secondo gli arbitri del Coni, però, si sarebbe trattato di circostanze comunque irrilevanti ai fini della decisione, poiché “non incide sull’accertamento della responsabilità precontrattuale in capo alla società convenuta, chi abbia assunto l’iniziativa del trasferimento di Cristiano Ronaldo al Manchester United e quali siano state le interlocuzioni precedenti con altri club”.

La decisione della Juventus

La Juventus già da tempo era convinta di non dovere i 19,5 milioni al portoghese, cifra scontata al 50% in giudizio perché dovuta a un concorso di colpa tra il club e lo stesso calciatore. Tant’è che il club bianconero non aveva accantonato riserve monetarie, come spesso avviene in situazioni del genere, per fronteggiare un eventuale esito negativo della vertenza.

A causa di questioni di procedura civile, come spiega calciomercato.com, non si sa ancora quale sarà il limite massimo per l’impugnazione. I pareri in questa fase, dopo la riforma Cartabia, sono discordanti e possono passare trenta giorni oppure sei mesi dalla sentenza. Nei prossimi giorni tutto diventerà più chiaro e si chiariranno i tempi tecnici.

Manovra stipendi e Ronaldo, nuova tegola in arrivo per la Juventus?