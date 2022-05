Juventus, si pensa a Kosti per la fascia sinistra

28-05-2022 08:44

La Juventus sta continuando a valutare non solo i giocatori di primissima fascia, ma anche quelli che possono aiutare a rendere la rosa bianconera ancora più completa di quella attuale. Da una rapida occhiata si nota come in questi anni sia diminuita la qualità media, con le riserve spesso non all’altezza dei titolari.

Sulla fascia sinistra per esempio, ora che andrà via Bernardeschi, serve qualcuno in avanti a livello numerico e, come riporta Gazzetta.it, i bianconeri sarebbero tornati a pensare a Kostic, numero 10 dell’Eintracht Francoforte neo campione dell’Europa League.

Con un contratto coi tedeschi in scadenza nel 2023, Kostic ha una valutazione di circa 15 milioni di euro, ma l’Eintracht è consapeovle di non poter tirare più di tanto sul prezzo, col rischio di perderlo a zero il prossimo anno che è dietro l’anglo.