Ken Block: ritirato il numero 43 del campione di rally

08-01-2023 16:31

La Fia ha deciso di rendere omaggio a Ken Block, scomparso dopo un incidente sullo slittino a 55 anni, ritirando il numero 43 del campione dal Fia World Rally Championship.

E’ la prima volta nella storia che gli organizzatori del Mondiale di rally decidono di togliere un numero di gara, in segno di rispetto dopo la morte del pilota statunitense.

Così il presidente Fia Ben Sulayem: “Dato l’enorme contributo che il nostro grande amico Ken Block ha dato al motorsport e vista la considerazione e l’affetto che nutrivano per lui le persone di tutto il mondo, è del tutto appropriato che il suo numero 43 venga ritirato durante la stagione del Wrc 2023. Anche se è un piccolo gesto, speriamo che possa portare un po’ di conforto alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento perchè Ken era una vera leggenda e il suo ricordo vivrà con noi per sempre”.

L’ad di Wrc Jona Siebel: “L’impatto che Ken ha avuto sui rally, portando il nostro sport a un pubblico completamente nuovo, non può essere sottovalutato. Ritirare il numero 43 sinonimo di Ken è dunque il nostro piccolo segno di rispetto per la famiglia, gli amici e i fan del pilota”.