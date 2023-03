Kilde fa doppietta: vince la discesa di Aspen e la Coppa di specialità

Alle spalle del norvegese sulle nevi statunitensi si classificano il canadese Crawford e l'elvetico Odermatt: è la sua 8a vittoria in stagione.

04-03-2023 21:07

Aleksander Aamodt Kilde spazza via la concorrenza ad Aspen e vince la discesa libera che consente al norvegese di alzare la sua terza coppa di specialità, dopo le due (super-G e ancora discesa) conquistate nel 2022.

Alle sue spalle in Colorado si classificano il canadese James Crawford (+0,61) e l’elvetico Marco Odermatt (+0,63): chiude quarto Vincent Kriechmayr, rivale in classifica (720 punti per Kilde, 514 invece per l’austriaco). Per il norvegese è la vittoria numero 8 in una stagione (6 in discesa e 2 in Super-G) in cui è mancata la soddisfazione iridata a Courchevel-Meribel: in generale rafforza la leadership Odermatt, al nono podio in carriera in discesa. L’Italia piazza nella top-10 la coppia Florian Schieder-Dominik Paris (+0,97): dietro Mattia Casse (+1,13), Christof Innerhofer precede Matteo Marsaglia, che conclude a +1,75 l’ultima discesa in Coppa del Mondo della carriera.