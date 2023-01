L'Olimpia Milano tocca il fondo: crollo a Berlino

10-01-2023 22:04

L’Olimpia Milano crolla a Berlino e tocca il punto più basso della gestione Messina. I meneghini sono stati sconfitti per 83-63 dall’Alba nella partita valida per la diciottesima giornata di Eurolega e hanno incassato la dodicesima sconfitta in Europa: i playoff sono sempre più lontani, ora l’EA7 è ultima.

Male un po’ tutti nell’Olimpia, Luwaku-Cabarrot è il migliore con 16 punti. Per l’Alba sugli scudi Maodo Lo, 17, e Smith 16.

Inizio horror per la squadra di Messina, che all’intervallo si ritrova sotto di 12 punti. Nel terzo parziale gli ospiti accennano ad una reazione, ma poi cedono di schianto nell’ultimo periodo, con l’Alba che allunga fino al +20 finale.