La Corea depista gli avversari con numeri falsi

Ha fatto scalpore il trucco usato dall'allenatore della Corea del Sud, Shin Tae-yong, prima della partita d'esordio nel Mondiale di Russia 2018 contro la Svezia.

Il commissario tenico dei coreani ha rivelato nella conferenza stampa della vigilia che i suoi giocatori hanno indossato numeri di maglia 'diversi' durante le partite di preparazione per ingannare i futuri avversari alla Coppa del Mondo, a partire dalla Svezia, contro cui la Nazionale orientale farà il suo debutto lunedì.

A parte le due stelle della squadra, riconoscibili (sono il campione Son Heung-min e il capitano Ki Sung-yueng), "tutti gli altri giocatori indossavano numeri un po' differenti. È molto difficile per gli occidentali distinguere gli asiatici, ecco perché lo abbiamo fatto", è la spiegazione della mossa da parte di Shin Tae-Yong.

"Ho deliberatamente stravolto la numerazione e i ruoli di alcuni giocatori nelle ultime amichevoli pre-Mondiali contro Bosnia, Bolivia e Senegal. L'ho fatto con quasi tutti i giocatori a disposizione, salvo che con Son e il capitano Ki Sung perché tanto sono già abbastanza noti. D'altra parte stampa so bene che per gli occidentali è abbastanza difficile distinguere i giocatori asiatici", sono le sue parole in conferenza stampa.

Shin se la è inoltre presa con il capo degli osservatori svedesi, Lasse Jacobson, che avrebbe affittato nei mesi scorsi un appartamento a Leogang, nei pressi di Salisburgo, proprio per seguire da vicino e annotare la la preparazione dei coreani. Accuse forse fondate, perché il ct svedese ha deciso di scusarsi dopo che uno dei suoi osservatori è stato pizzicato a spiare i coreani durante l'allenamento a porte chiuse svolto lunedì scorso.

SPORTAL.IT | 18-06-2018 12:45