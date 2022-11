La ginnastica riparte dal Grand Prix di Busto Arsizio

23-11-2022 16:32

Dopo gli scandali, la ginnastica riparte dalFastweb Grand Prix, in scena sabato, che vedrà scendere in pedana le stelle della ginnastica italiana ed europea.

Confermatissima la formula della kermesse dell’edizione 2021: atleti e atlete dell’Italia e resto d’Europa si sfideranno in sette gare nelle discipline della ginnastica artistica e della ritmica individuale. La gara consisterà in una sfida tra Italia e resto d’Europa su sette attrezzi: sbarra, anelli e parallele pari per la ginnastica artistica maschile; trave e parallele asimmetriche per l’artistica femminile e due attrezzi da definire per la ritmica individuale.

A ogni attrezzo si sfideranno un atleta della nazionale italiana e un campione europeo. La giuria assegnerà a ogni sfida un punto per la squadra di appartenenza. Le sfide vedranno protagonisti atleti di massimo livello europeo come Courtney Tulloch Campione Europeo e bronzo agli anelli agli ultimi Mondiali di Liverpool, il cipriota campione mondiale alla sbarra Ilias Gerogiu, oltre alla tedesca Seitz, campionessa europea alla trave e all’ucraina Onopriienko 4^ nell’all around agli ultimi Mondiali di ritmica, insieme ai nostri medagliati azzurri, come Levantesi argento europeo 2022 con la squadra, Villa e Alice D’Amato oro europeo a squadre quest’anno a Monaco di Baviera con Alice che ha conquistato anche l’argento alle parallele asimmetriche e Sofia Raffaeli, cinque ori e un bronzo ai mondiali e due medaglie d’oro un argento ai campionati europei.