La stizza di Djokovic fa arrabbiare Rafa Nadal

Il gesto di Novak Djokovic, che durante la finale per il bronzo a Tokyo 2020 contro Pablo Carreno Busta ha prima lanciato la racchetta sugli spalti (deserti) per poi romperla rabbiosamente, ha messo il serbo numero uno del tennis mondiale.

Arrivato in Giappone con il sogno Golden Slam, la possibilità di vincere i quattro Slam della stagione più il torneo olimpico, Nole è stato sopraffatto da caldo e stanchezza, fino a perdere il controllo dei nervi.

A giudicare il suo gesto di stizza è stato anche il grande rivale Rafa Nadal.

Lo spagnolo, non in gara a Tokyo, ha parlato durante la conferenza di presentazione dell’Atp 500 di Washington, non risparmiando critiche a Novak:

“Per fortuna non c’erano spettatori e non è successo nulla. Sono cose che succedono, anche se bisognerebbe evitarle, perché noi siamo dei riferimenti per i più giovani”.

Il maiorchino si è poi espresso sulle possibilità di Djokovic di realizzare il Grande Slam: “Penso che possa farcela. Ha già fatto il 75% del percorso e negli Stati Uniti giocherà sul cemento che è la sua superficie preferita. Certo, ci saranno diversi concorrenti da superare, ma credo che Nole sia il favorito numero uno. Quanto ha fatto finora in stagione è stato straordinario”.

OMNISPORT | 02-08-2021 07:03