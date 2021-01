Laporta: "Preferii Ronaldinho a Cristiano Ronaldo, non me ne pento"

Joao Laporta, presidente del Barcellona dal 2003 al 2010, in un’intervista a “Iniestazo” ha svelato un episodio risalente a quando salì a capo dei blaugrana e che coinvolge Jorge Mendes, lo storico agente di Cristiano Ronaldo, che gli aveva appena portato Rafa Marquez al fianco di Ronaldinho: “Mi si avvicinò Mendes e mi disse ‘C’è un giocatore che ho già venduto al Manchester United per 19 milioni, te lo lascio a 17’, ma noi avevamo già investito su Ronaldinho. In quel periodo Cristiano giocava più sulla fascia che al centro. Così abbiamo pensato che con l’investimento fatto con Ronaldinho fossimo più che coperti. Non me ne pento”.

OMNISPORT | 13-01-2021 10:56