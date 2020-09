L'Atalanta riporta Piccini in Italia

Cristiano Piccini è un nuovo giocatore dell’Atalanta. L’esterno destro, 28 anni il prossimo 26 settembre, arriva in prestito dal Valencia, club per il quale ha giocato nelle ultime due stagioni.

A confermare la notizia è la stessa società orobica, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito internet: “Atalanta B.C. comunica l’acquisizione del calciatore Cristiano Piccini dal Valencia a titolo temporaneo con diritto di riscatto”.

Piccini torna quindi in Italia dopo tre anni al Betis di Siviglia, uno in Portogallo allo Sporting e due a Valencia. Stagioni importanti, in cui ha maturato esperienza anche nelle competizioni europee, guadagnandosi l’attenzione del ct Roberto Mancini (3 le partite disputate con la maglia della Nazionale, tra il 2018 e il 2019)

Adesso lo attende una nuova sfida alla corte di Gasperini, che potrà sfruttare tutte le sue attitudini da jolly della fascia destra.

OMNISPORT | 09-09-2020 10:58