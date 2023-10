Laurea ad honorem ad Ancelotti: "Dirò ai miei giocatori di chiamarmi dottore"

All'Università a Parma, la città che lo ha lanciato

12-10-2023 10:56

Più commosso che quando ha vinto la Champions League: Carlo Ancelotti è dottore ad honorem in scienze motorie all’Università di Parma. Ha ricevuto il diploma in Auditorium Paganini gremito, dove c’era anche il suo maestro Arrigo Sacchi. E non ha trattenuto le lacrime quando il rettore Paolo Andrei lo ha proclamato dottore. “Qualcuno – ha detto – potrebbe dire che mi sono laureato avendo fatto pochi esami, in realtà ne ho fatti tanti e ne continuo a fare. Dirò ai miei giocatori che possono chiamarmi dottore”. Ancelotti ha ripercorso la sua lunga carriera, cominciata proprio a Parma, quando a 15 anni vi si trasferì dalla sua Reggiolo (Reggio Emilia) per giocare nella primavera crociata. Da lì una carriera costellata di innumerevoli successi, prima come calciatore, poi come allenatore. (NPK)