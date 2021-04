Lazio, Igli Tare: l'annuncio su Simone Inzaghi

La Lazio è ancora concentrata sulla corsa per un posto nelle competizioni europee per il 2021/2022, ma con un occhio guarda già al futuro. In particolare a quello di Simone Inzaghi, il cui contratto scadrà al termine della stagione in corso.

Secondo quanto riferito però da Igli Tare, direttore sportivo della società biancoceleste, una volta guarito dal Covid, Inzaghi firmerà il prolungamento e continuerà la sua storia in biancoceleste. Questo anche per allontanare molte squadre interessate ad ingaggiare il fratello di Super Pippo , in particolare la Juventus, che da anni ha gli occhi puntati proprio su Simone Inzaghi. Queste le parole di Tare ai microfoni di Sky Sport:

“Abbiamo già detto e ridetto questa cosa, quando Inzaghi rientra penso che arriverà la firma sul rinnovo di contratto. E’ una persona molto vivace e nervosa, è rinchiuso in gabbia in questi giorni. Siamo in contatto quotidiano con lui attraverso il suo staff e penso che stia facendo un buon lavoro anche da casa”.

Inzaghi infatti sta seguendo gli allenamenti da casa in questo periodo, in quanto positivo al Covid-19 proprio come la moglie. il tecnico biancoceleste è dunque pronto a continuare l’avventura sulla panchina della Lazio, iniziata nel 2016, e che fino a oggi ha portato 1 Coppa Italia e 2 Supercoppe Italiane in bacheca, oltre alla qualificazione agli ottavi di Champions League di quest’anno.

OMNISPORT | 23-04-2021 15:22