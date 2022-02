Lazio, l'ex Muriqi segna ancora: "Sono contento"

21-02-2022 17:03

Inizio pazzesco per Vedat Muriqi ne LaLiga. L’ex attaccante della Lazio, che a Roma ha deluso le aspettative dopo essere stato pagato 20 milioni da Lotito, con il Mallorca ha già totalizzato 2 gol e 2 assist nel giro di un mese.

Nonostante la rete di Muriqi, il Mallorca ha perso 2-1 contro il Betis Siviglia: “Oggi non meritavamo di perdere. Avremmo potuto prendere un punto contro un avversario difficile come il Betis. Il rigore è stato un peccato. Dobbiamo continuare a lottare. Sono contento del gol, ma voglio che serva per fare punti”, ha dichiarato l’ex attaccante della Lazio.

