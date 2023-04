Lazio, Sarri pensa al mercato estivo

Hudson Odoi o Rafael Silva sul taccuino del tecnico

26-04-2023 10:03

Maurizio Sarri inizia a ragionare per il mercato estivo. Qualora arrivasse la qualificazione alla Champions League, vi sarebbero 50 milioni in arrivo nelle casse biancocelesti. Secondo Il Messaggero, i nomi sul taccuino del tecnico toscano sono quelli di Rafa Silva del Benfica e di Hudson-Odoi del Chelsea. Come vice Immobile, ad affiancare eventualmente Felipe Anderson in attacco potrebbero vestire la maglia biancoceleste Berardi o Pinamonti del Sassuolo.