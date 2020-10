L'Etna stravolge il Giro d'Italia: crolla Thomas, bene Nibali

Il primo arrivo in salita, sull’Etna, stravolge la classifica del Giro d’Italia. Jonathan Caicedo ha vinto per distacco la terza tappa, da Enna all’Etna (Catania), dal versante inedito di Linguaglossa-Piano Provenzana e lunga 150 chilometri. Il portoghese Joao Almeida è il nuovo leader della corsa a tappe e strappa la maglia rosa dalle spalle di Ganna.

Cambia la graduatoria dei favoriti: Vincenzo Nibali è arrivato sul traguardo con gli altri due corridori di classifica Fuglsang e Majka a 53 secondi dai primi. Sono crollati invece pesantemente Simon Yates e Geraint Thomas.

Il gallese, grande favorito per la vittoria finale, è caduto in avvio nel tratto di trasferimento a causa di una borraccia e ha faticato poi per tutta la tappa, accusando un ritardo di oltre 12 minuti all’arrivo: per lui la corsa rosa è già finita. Malissimo anche Yates, che è arrivato con un distacco di tre minuti.

“Oggi ho fatto del mio meglio. Maglia rosa? Ho fatto di tutto per riuscirci e alla fine sono davanti. Ce l’ho fatta, è un sogno che diventa realta'”, sono le parole del portoghese Joao Almeida, ai microfoni di Rai Sport.

Classifica generale

1 ALMEIDA João Deceuninck (Quick Step) 7:44:25

2 CAICEDO Jonathan Klever (EF Pro Cycling ) st.

3 BILBAO Pello (Bahrain – McLaren) + 37″

4 KELDERMAN Wilco (Team Sunweb) +42″

5 VANHOUCKE Harm (Lotto Soudal) +53″

6 NIBALI Vincenzo (Trek – Segafredo) +55″

7 POZZOVIVO Domenico (NTT Pro Cycling) +59

8 MCNULTY Brandon (UAE-Team Emirates) +1:11

9 FUGLSANG Jakob (Astana Pro Team) +1:13

10 KRUIJSWIJK Steven (Team Jumbo-Visma) +1:15

OMNISPORT | 05-10-2020 17:40