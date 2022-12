Lewandowski critica il ct polacco: “Devo essere felice quando gioco”

06-12-2022 19:58

Non ha fatto il Mondiale che avrebbe voluto la Polonia di Robert Lewandowski abbandonando la competizione dopo il ko con la Francia, ma quanto meno il centravanti ha sfatato la maledizione che lo vedeva senza gol nella fase finale di questa competizione.

L’attaccante torna a casa con due reti ma non si esime dallo scagliare una frecciatina al suo stesso ct: “Ci sono tanti fattori che influenzeranno il mio futuro in nazionale, quello che posso dire è che devo essere felice quando giochiamo, e quando attacchiamo lo sono, ma quando giochiamo in difesa non mi piace, anche questo è uno dei fattori che terrò in considerazione per le mie scelte future”.