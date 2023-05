Liga, il Real fa quadrato attorno Vinicius

Compagni e tifosi sostengono il brasiliano oggetto di insulti razziali a Valencia con magliette e uno striscione: "Siamo tutti Vincius".

24-05-2023 22:31

Il Real Madrid batte 2-1 il Rayo Vallecano, ma a fare notizia è l’iconico abbraccio del Santiago Bernabeu a Vinicius, dopo il polverone del Mestalla.

Il brasiliano, che siede in tribuna accanto al presidente Florentino Perez, è come se fosse in campo: i compagni scendono sul rettangolo di gioco vestendo la sua maglia numero 20, mentre la curva esponeva lo striscione ‘Siamo tutti Vinicius, adesso basta’. La foto di gruppo con terna arbitrale e squadra avversaria recita invece: ‘Fuori i razzisti dal calcio’. Il successo 2-1 è firmato da Rodrygo e Benzema.