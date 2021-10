L'Italia è campione del mondo Under 21: Michieletto ancora protagonista

Dominio assoluto dell’Italia nel volley. Dopo i trionfi all’Europeo della Nazionali maggiori, l’Italia Under 21 ha vinto i Mondiali di categoria: al PalaPirastu di Cagliari gli Azzurrini trascinati dal campione d’Europa Michieletto hanno travolto per 3-0 la Russia con i parziali di 25-19; 25-22; 25-20.

I ragazzi del CT Angiolino Frigoni hanno dominato una partita mai in discussione, guidati da Michieletto, autore di 18 punti, Tommaso Rinaldi (11 punti) e Tommaso Stefani (11 punti). Bella prova anche del palleggiatore Paolo Porro.

8 partite disputate, 8 vittorie e un trofeo meritatissimo per gli Azzurrini, in difficoltà solo nella semifinale contro la Polonia, vinta in rimonta.

OMNISPORT | 03-10-2021 21:19