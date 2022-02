Liverpool, Jurgen Klopp: "A noi capita spesso di soffrire"

16-02-2022 23:46

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video dopo il successo sull’Inter per 2-0. Prova dai due volti quella dei Reds, deludenti nei primi 70 minuti e poi devastanti con due gol nel finale. Queste le considerazione del manager tedesco:

“L’Inter ha disputato una bella partita, è per questo che abbiamo sofferto. Perisic ci ha messo in difficoltà, così come i difensori: non siamo stati particolarmente brillanti, ma il merito è degli avversari. Ritengo che le sostituzioni che ho fatto sono state la chiave di svolta per noi, sono molto soddisfatto”.

OMNISPORT