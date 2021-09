L'Olimpia raddoppia: Rodriguez capitano con Melli

Per la seconda volta nella propria storia, l’Olimpia Milano ha nominato due capitani.

Nel 2016-2017 toccò a Joseph Blair e Dante Calabria, ora l’onore sarà di Nicolò Melli e di Sergio Rodriguez.

A comunicare l’inattesa decisione è stato il general manager Christos Stavropoulos: “Abbiamo preso questa decisione a livello collegiale, investendo del ruolo due giocatori che rappresentano tanto per la nostra società: Nicolò per la sua storia, Sergio per quello che ha significato il suo arrivo da noi. La loro non è e non sarà una carica simbolica: sono due esempi di professionalità e dedizione nei quali tutto il mondo Olimpia si riconosce”.

Questo invece il commento di Melli, tornato dopo sei stagioni vissute all’estero tra Germania, Turchia e NBA a indossare la maglia già vestita per cinque anni fino al 2015: “Ringrazio la società per questa nomina, nonostante sia appena tornato qui. Essere il capitano dell’Olimpia è un onore che hanno avuto in pochi, ora concentriamoci sulla stagione che ci attende”.

Per il ‘Chacho’ Rodriguez invece la “fascia” arriva dopo due stagioni ad altissimi livelli: “Considero questa nomina un onore, ma anche una respoonsabilità e conviderla con Nicolò sarà un piacere – le parole dello spagnolo – Sono orgoglioso di rappresentare l’Olimpia ela città di Milano che mi ha subito fatto sentire a casa. Abbiamo tanti obiettivi da raggiungere”.

