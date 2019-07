Longhi, dubbi su Conte: “Nel 3-5-2 c’è un uomo che non convince”

Come sarà l’Inter di Antonio Conte? Se lo chiedono in molti in questi giorni in cui i nerazzurri stanno ancora costruendo la squadra per la prossima stagione. Di sicuro i tifosi contano di avere una squadra dalla difesa di ferro: alla grande coppia formata da De Vrij e Skriniar s’è aggiunto il parametro zero Diego Godin, per anni uno dei tre migliori centrali al mondo. I tre dovrebbero andare a comporre la linea difensiva del 3-5-2 di Conte, ma quale sarà lo schieramento in campo? Secondo alcune indiscrezioni, Conte sta valutando di sfruttare Godin sul centro-destra, per lasciare Skriniar centrale e De Vrij – il giocatore più a suo agio col sinistro tra i tre – sul centro-sinistra.

IL DUBBIO. Questa ipotesi, però, non convince Bruno Longhi, che a radio sportiva ha espresso tutti i suoi dubbi a riguardo. “Godin defilato a destra con il 3-5-2 mi lascia perplesso – ha dichiarato il giornalista a Radio Sportiva – vedremo cosa inventerà Conte”. Il ragionamento di Longhi parte dalla carriera di Godin: l’uruguayano ha quasi sempre giocato da centrale in una linea a quattro e, inoltre, è il meno veloce dei tre centrali nerazzurri. “Se l’Inter giocasse a 3 – ha aggiunto Longhi – finirebbe per renderlo meno efficace. Lo vedo meglio al centro della linea difensiva”.

TOP PLAYER ROSSONERO. Di sicuro per Longhi quest’anno in serie A vedremo delle squadre con delle difese formidabili, anche se formate per lo più da giocatori stranieri. “Il costo dei difensori è alto e le squadre sono costrette a spendere molto di più perché i gioielli arrivano tutti dall’estero. In Italia, a parte Romagnoli, non siamo attrezzatissimi in fatto di top player”. Per Longhi, dunque, il centrale del Milan resta l’unica “nuova proposta” tra i difensori in grado di puntare ad un ruolo da top nel calcio internazionale.

SPORTEVAI | 01-07-2019 13:45