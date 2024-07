Le regole principali della lotta libera e della lotta greco-romana: le categorie di peso, le tecniche e le differenze tra le due discipline

La Lotta è uno sport antichissimo, che da sempre fa parte delle Olimpiadi. Si suddivide in due specialità: Lotta Libera e Lotta Greco-Romana, all’interno delle quali gli atleti sono ripartiti per peso. La Lotta Libera è sia maschile sia femminile, la Lotta Greco-Romana è solo maschile.

LOTTA GRECO-ROMANA

Categorie di peso

La lotta greco-romana è considerata lo sport più antico del mondo: una pura battaglia di abilità tra due avversari con l’obiettivo di bloccare o lanciare il rivale sul tappeto.

Le origini della lotta greco-romana “moderna” risalgono al diciannovesimo secolo. Questo stile di combattimento fu creato in Italia in epoca risorgimentale, diffuso in tutta Europa e incluso nelle Olimpiadi del 1896. Il termine “greco-romana” fu introdotto dal lottatore italiano Basilio Bartoletti per sottolineare il valore storico di questa disciplina olimpica.

Al momento nella lotta greco-romana gareggiano solo gli uomini divisi in sei categorie di peso: 60 kg, 67 kg, 77 kg, 87 kg, 97 kg, 130 kg.

Le regole

Un match è composto da 3 round di 3 minuti ciascuno, si aggiudica il combattimento chi ne vince due o chi porta un atterramento di schiena durante l’intero incontro.

La lotta greco-romana prevede due fasi:

lotta in piedi prevede l’impiego di una vasta gamma di tecniche di proiezione e atterramento realizzate sfruttando lo squilibrio dell’avversario che viene creato durante l’azione di schermaglia.

prevede l’impiego di una vasta gamma di tecniche di proiezione e atterramento realizzate sfruttando lo squilibrio dell’avversario che viene creato durante l’azione di schermaglia. lotta a terra invece, o è la prosecuzione di un’azione iniziata in piedi, o viene determinata dall’arbitro come penalità verso uno dei due lottatori allorché si sottrae alla lotta, rendendosi passivo. Anche la lotta a terra prevede una vasta gamma di tecniche finalizzate al ribaltamento, al controllo e al possibile schienamento dell’avversario

LOTTA LIBERA

Le categorie di peso

La lotta libera è un’evoluzione della lotta greco-romana ed è diventata sport olimpico nel 1904 a Saint Louis. Da Atene 2004 sono stati introdotti anche i match femminili.

Nel febbraio 2013 il Comitato Internazionale Olimpico ha espresso la volontà di rimuovere, per ragioni di costi, la disciplina dai Giochi di Tokyo 2020. Dopo una consistente campagna da parte della federazione, lo sport ha riassunto il proprio status di disciplina ufficiale nel settembre dello stesso anno.

Categorie maschili : 57 kg, 65 kg, 74 kg, 86 kg, 97 kg, 125 kg.

: 57 kg, 65 kg, 74 kg, 86 kg, 97 kg, 125 kg. Categorie femminili: 50 kg, 53 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg, 76 kg.

Le regole

L’essenza dello sport è semplice: senza attrezzatura e senza afferrare i vestiti, due atleti cercano di premere entrambe le spalle dell’avversario sul tappeto. Nel fare questo, i contendenti tentano di eseguire diverse mosse (es. proiezioni, atterramenti, sbilanciamenti, controlli) a cui vengono assegnati dei punti che variano da 1 a 4 (per le proiezioni) secondo la difficoltà. In assenza dello schienamento, la vittoria viene assegnata ai punti. Quando la differenza punti diventa uguale o superiore a 10, ci si aggiudica automaticamente l’incontro.

A differenza dei lottatori greco-romani che usano solo la parte superiore del corpo e le braccia, gli atleti della lotta libera possono usare qualsiasi parte del loro corpo.

La lotta libera si basa sullo sbilanciamento di un avversario attraverso attacchi alle gambe, lanci e tecniche di difesa.