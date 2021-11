Lotto-Soudal, Kron mette nel mirino le Ardenne

30-11-2021 14:58

Dopo non averle potute disputare nel 2021 per un problema fisico, Andreas Kron nel 2022 cercherà di non mancare le classiche delle Ardenne, gare per contesto e caratteristiche a lui molto adatte.

“Perdere le classiche delle Ardenne è stata una grande delusione, è stato davvero un peccato perché questo ha cambiato il corso della mia stagione. È stato difficile perdere le Ardenne, le gare che mi piacciono di più, ma cambiare il programma di gare è stato piuttosto impegnativo anche da un punto di vista mentale” ha spiegato il portacolori della Lotto-Soudal.

“Il prossimo anno spero di essere al via delle classiche delle Ardenne in ottima forma. Quelle gare saranno il mio obiettivo principale per la prima parte di stagione. L’obiettivo è quello di fare bei risultati e il sogno sarebbe quello un giorno di vincere la Liegi-Bastogne-Liegi. Per adesso però sarei già contento se potessi essere al via e fare più esperienza possibile”.

OMNISPORT