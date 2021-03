Luna Rossa, Spithill: "Una delle Coppe più belle per me"

Non è riuscito a vincere la sua terza Coppa America (2010 e 2013 sempre con Oracle) ma James Spithill è comunque soddisfatto di come Luna Rossa ha lottato con New Zealand: “Questa è una della Coppe più belle per me, una di quelle in cui mi sono più divertito”, le sue parole dopo la decima e ultima regata.

Il 41enne leader di Luna Rossa ci tiene a ringraziare tutti: “La nostra squadra è davvero incredibile, tutta la campagna è stata fantastica. Voglio ringraziare tutti i ragazzi che sono stati instancabili, dedicati sempre continuamente al lavoro: hanno un’etica ineccepibile. Abbiamo fatto un grande sforzo per essere qui”.

OMNISPORT | 17-03-2021 07:42