Mandorlini: “Farmaci presi quando giocavo? Bisogna essere un po' fortunati”

24-01-2023 13:06

Continuano a uscire allo scoperto ex calciatori preoccupati per l’abuso di farmaci nel periodo in cui giocavano. L’ultimo in ordine di tempo è l’ex difensore e poi allenatore Andrea Mandorlini: “Ho fatto parte anche io di quel periodo ed era un po’ così, bisogna essere un po’ ‘fortunati’, non so se capisce il mio discorso. Ci sono state delle situazioni che mi hanno fatto pensare, non nego che ho avuto dei giorni in cui ho riflettuto su quello che abbiamo preso e che ci hanno dato. Negli anni seguenti siamo un po’ migliorati sotto questo aspetto, io spero di essere più fortunato di altri ex colleghi”.