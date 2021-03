March Madness, al via le semifinali di Conference

Il March Madness corre verso i momenti decisivi. Chiusa la fase preliminare, nella notte italiana di domenica prenderanno il via le semifinali tra le Sweet Sixxteen, tanto in campo maschile, che in quello femminile.

Le prime Conferences a giocarsi le qualificazioni saranno South e Midwest tra gli uomini, Mercado e River Walk tra le donne.

Nel South Regional è difficile immaginare una finale diversa da quella tra la testa di serie numero uno, Baylor, e la numero tre Arkansas. I texani partono largamente favoriti contro Villanova dopo aver superato agevolmente nei primi turni Hartford e Wisconsin, mentre Arkansas dovrà affrontare la grande sorpresa del March Madness 2021, Oral Roberts, testa di serie numero 15. La rappresentante dell’università dell’Oklahoma, che non arrivava alle finali dal 2008, si è arrampicata tra le prime quattro dopo aver battuto sempre da underdog Ohio e Florida grazie all’exploit del duo Kevin Obanor-Max Abmas, autori di 46 punti in due.

Il Midwest è invece l’unica Conference in cui la testa di serie numero 1 non è entrata tra le prime quattro. Illinois, infatti, si è arresa alla rivelazione Loyola-Chicago, che sarà però ora costretta a vestire i panni della favorita contro Oregon State: Cameron Krutwig riuscirà a ripetere la prestazione-monstre con 19 punti, 9/18 dal campo, 12 rimbalzi e 5 assist? In palio un posto in finale, dove l’avversario sarà con ogni probabilità Houston, ma per battere Syracuse i texani dovranno fare di più rispetto a quanto mostrato nel secondo turno contro Rutgers.

Ci si attende meno sorprese, come da tradizione, in campo femminile, dove pure si è comunque registrato qualche risultato inatteso durante i primi turni, in particolare nel River Walk, dove Kentucky, testa di serie numero 4, si è fermata al secondo turno, piegata da Iowa, mentre Tennessee ha fatto peggio, uscendo al primo turno e spianando la strada a Michigan, comunque ampiamente sfavorito contro Baylor.

Nel Mercado, invece, sono arrivate in fondo le prime quattro teste di serie. NC State e Texas sono le favorite per i due posti in finale, ma Indiana e Texas AM cercheranno di sovvertire i pronostici.

Le partite in programma

Uomini:

South Regional

Baylor (1)-Villanova (5)

Arkansas (3)-Oral Roberts (15)

Midwest Regional

Loyola-Chicago (8)-Oregon State (12)

Syracuse (11)-Houston (2)

Donne:

Mercado Regional

NC State (1)-Indiana (4)

Arizona (3)-Texas A&M (2)

River Walk Regional

UConn (1)-Iowa (5)

Michigan (6)-Baylor (2)

OMNISPORT | 26-03-2021 20:28