Marko: “Gasly è cambiato”

“Sono d’accordo con lui: questo è il miglior Gasly mai visto finora in F1”. Helmut Marko rende onore a Pierre Gasly, pilota dell’AlphaTauri che dopo la bocciatura subita in Red Bull dopo la prima metà del 2019 in Red Bull ha cambiato marcia conquistando un podio in Brasile nello stesso anno e addirittura la vittoria a Monza nel 2020.

In questo 2021, il pilota francese dell’Alpha Tauri si sta rivelando un’ottima sorpresa salendo anche sul podio in Azerbaijan a Baku.

“Ho avuto una lunga chiacchierata con lui a Graz – ha spiegato Helmut Marko intervistato dalla testata motorsport-total.com – e posso confermare che è cambiato. Essere un pilota della Red Bull in questo momento significa doversi confrontare con Max Verstappen, ma sono sicuro che adesso Gasly non si comporterebbe né avrebbe le reazioni che ha avuto quando è stato pilota Red Bull. Ha un contratto fino al 2023, prenderemo le nostre decisioni per quanto concerne le line-up in estate. Sergio Perez si sta comportando molto bene e a volte è riuscito anche a essere vicino o davanti a Max in qualifica”.

Gasly in questo momento è un termine di paragone difficile da eguagliare per Yuki Tsunoda, nei confronti del quale Helmut Marko non ha perso fiducia: “Nelle curve veloci è almeno al livello di Gasly e sta imparando molto bene a gestire le gomme, di sicuro vivere a Faenza con Franz Tost lo sta aiutando, anche perché Tost è stato a lungo in Giappone nel corso della sua vita e conosce la cultura giapponese”.

OMNISPORT | 15-07-2021 10:52