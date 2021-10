Matteo Berrettini: "Un successo non scontato"

Matteo Berrettini ha debuttato nel Masters 1000 di Indian Wells superando in due set con i parziali di 6-4 7-5 il qualificato cileno Alejandro Tabilo. Qualche patema per il giocatore romano, ancora non nella sua migliore versione.

“Ho impiegato un po’ di tempo per ottenere la prima vittoria in questo torneo, ma sono davvero molto contento di questo risultato. Mi piacciono in maniera particolare le condizioni qui a Indian Wells, tutto è fantastico. Si chiama Tennis Paradise e, devo ammetterlo, sembra davvero che lo sia”.

Sulle difficoltà nel mach con Tabilo: “Sinceramente non conoscevo così bene Alejandro, per cui non è stato facile. Sapevo che avrei affrontato un rivale complicato e così è stato. Era reduce da tre match su questi campi, per cui si sentiva a proprio agio. Credeva alla vittoria e lo percepivo dall’altra parte della rete. Anche per questo il successo non è stato affatto scontato”, ha spiegato il numero 7 del mondo.

OMNISPORT | 11-10-2021 10:18