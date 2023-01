Mercato, il Real Madrid si tira fuori dall'asta per Bellingham

06-01-2023 18:09

Il centrocampista inglese Jude Bellingham, al momento al Borussia Dortmund, è destinato a diventare un nuovo giocatore del Real Madrid. Come riporta Marca, al momento i Blancos sono in netto vantaggio per assicurarsi le prestazioni del classe 2003, col Liverpool che non sembra in grado di rappresentare una minaccia credibile.

Tuttavia, il Real non ha alcuna intenzione di partecipare ad eventuali aste per il giocatore, e rimarrà fermo sulla sua attuale offerta di 110 milioni di euro. Tutto sembra apparecchiato per l’estate, anche se le sorprese potrebbe essere sempre dietro l’angolo.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE