Mercato Inter, Nandez prende tempo

Nahitan Nandez, di ritorno a Cagliari dopo le vacanze post Copa America, è rimasto vago sul suo futuro e non si è sbilanciato sull’Inter, che vuole il suo cartellino.

“Non so niente ancora, la mia testa è qua, devo parlare col mio procuratore. Non so niente, dovevo rientrare a Cagliari e sono qua contento e felice – le parole riportate da TMW -. Se raggiungo la squadra in ritiro? No, domani vado ad allenarmi ad Assemini. Poi vediamo”. I nerazzurri lo hanno individuato per il dopo Hakimi.

OMNISPORT | 03-08-2021 18:28