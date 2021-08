Mercato Lazio, Krosche stronca la Lazio su Kostic

Il mercato della Lazio non decolla, e ora le trattative per uno dei grandi obiettivi dell’estate, ovvero Filip Kostic, rischiano di subire un ulteriore frenata. Conteso anche dalla Roma di José Mourinho, il direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte Markus Krösche smentisce però ogni genere di discorso riguardante il proprio calciatore. Queste le sue parole in conferenza stampa:

“Non abbiamo ricevuto alcuna offerta. Non ho niente da dire al riguardo. I media in Italia a volte sono molto vivaci in certe cose”.

La Lazio, nelle ultime ore, è stata anche accostata ad un ex della nostra Serie A, ovvero Lucas Torreira, che ogni sessione di mercato viene accostato a qualche squadra del nostro campionato ma per cui ancora non sembrano esserci trattative in corso.

OMNISPORT | 11-08-2021 23:22