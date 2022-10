02-10-2022 21:25

Il coach dell’Olimpia Milano Ettore Messina ha commentato la vittoria all’esordio in campionato contro Brescia: “Per fortuna abbiamo giocato un ultimo quarto che sarebbe piaciuto a Rubini. Abbiamo smesso di pensare troppo e vedere le cose più tristi di come erano in realtà. Pensiamo ancora troppo e non avere i due playmaker non aiuta nella costruzione del gioco”.

“Ci siamo depressi nel terzo quarto rischiando di compromettere la partita, la cosa bella è che abbiamo reagito nel quarto posto. Io ho fatto un errore da principiante nel finale: mancavano tre secondi e io dovevo chiamare timeout. Bastava portare la palla di la, per il resto è stata una bellissima serata. Avere la possibilità di onorare Franco Casalini e Cesare Rubini è stata una cosa molto bella”.