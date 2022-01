Mihajlovic, è scontro con Skov Olsen e Dijks: "Devono andare via"

22-01-2022 08:17

Prosegue il periodo nero del Bologna, sconfitto un’altra volta in un 2022 finora da dimenticare: terzo passo falso di fila per i felsinei, battuti in rimonta dal Verona al ‘Bentegodi’ e fermi a quota 27 punti in classifica.

Tante le assenze tra i rossoblù, tra cui quelle di due giocatori ormai fuori dal progetto: Andreas Skov Olsen e Mitchell Dijks non erano presenti nemmeno in panchina e la motivazione non è da ricercare in un infortunio.

Intervenuto nella conferenza stampa post-partita, Sinisa Mihajlovic ha spiegato come il danese e l’olandese siano sul piede di partenza.

“Non stavano bene, diciamo così. Sono giocatori a cui non fa piacere stare a Bologna, devono andare via . E’ stata una scelta tecnica, si sono tirati fuori dalla mischia”.

Parole schiette, nello stile del serbo che non vuole giocatori scontenti ai propri ordini: per Skov Olsen e Dijks, il soggiorno bolognese sembra essere giunto agli sgoccioli.

