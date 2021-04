MLB: Prosegue la marcia di Oakland, Dodgers k.o.

Arriva a quota otto vittorie consecutive la striscia degli Athletics che in casa si sbarazzano 3-2 dei Tigers e raddrizzano un avvio di stagione tutt’altro che felice. Poche gioie invece per i Red Sox che incassano due sconfitte in breve tempo contro Chicago, rivale in un doppio scontro molto sentito.

Cedono il passo anche Cincinnati (k.o. 6-3 contro gli Indians) e i Dodgers i quali, nonostante il 5-2 incassato contro i Padres, continuano ad avere il miglior record della lega. Sui californiani accorciano però Royals e Mets, vittoriosi nella notte rispettivamente contro Blue Jays e Rockies.

I risultati della notte:

Chicago Cubs-Atlanta Braves 4-13

Boston Red Sox-Chicago White Sox 1-5

San Diego Padres-Los Angeles Dodgers 5-2

Seattle Mariners-Houston Astros 7-2

Oakland Athletics-Detroit Tigers 3-2

Colorado Rockies-New York Mets 1-2

Texas Rangers-Baltimore Orioles 1-0

Kansas City Royals-Toronto Blue Jays 2-0

Milwaukee Brewers-Pittsburgh Pirates 5-6

Boston Red Sox-Chicago White Sox 2-3

Cincinnati Reds-Cleveland Indians 3-6

Miami Marlins-San Francisco Giants 0-1

New York Yankees-Tampa Bay Rays 2-4

Philadelphia Phillies-St.Louis Cardinals 2-0

Washington Nationals-Arizona Diamondbacks 2-5

OMNISPORT | 19-04-2021 09:32