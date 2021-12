MLS, Expansion Draft per il Charlotte FC: tra i giocatori da scegliere c'è anche Matuidi

14-12-2021 10:42

Giornata importante in MLS , dedicata all’ Expansion Draft 2021 : alla mezzanotte italiana (19.00 orario locale), lo Charlotte FC avrà l’opportunità di mettere sotto contratto cinque giocatori per allargare la rosa che attualmente conta una dozzina di elementi, tesserati nelle scorse settimane.

Questa nuova franchigia farà il suo esordio in MLS nel 2022 e le altre società (ad esclusione di LA Galaxy, Nashville SC, New York Red Bulls, Orlando City SC e San Jose Earthquakes, esentate per aver perso un giocatore a testa nell’Expansion Draft 2020 riservato all’Austin FC) hanno indicato i loro ‘unprotected’, ossia quei calciatori selezionabili da parte di Charlotte.

La scelta non potrà ricadere su due elementi della stessa squadra e, i cinque club interessati dalle mosse di mercato di Charlotte FC, saranno poi esclusi dall’Expansion Draft.

Tra i giocatori selezionabili figurano anche due vecchie conoscenze della nostra Serie A: l’ex atalantino Maxi Moralez e soprattutto l’ex juventino Blaise Matuidi , rispettivamente in forza al New York City e all’Inter Miami.

