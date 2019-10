Mondiale per club, cambia tutto: le novità

La Cina ospiterà l’edizione 2021 del Mondiale per club che si giocherà con la formula a 24 squadre. Ad annunciarlo il n.1 della Fifa, Gianni Infantino, dopo il board del massimo organismo del calcio mondiale riunitosi a Shanghai. Infantino ha definito “storica” la decisione presa all’unanimità, un riconoscimento alla crescente influenza del gigante cinese nel mondo del calcio.

L’attuale formula del Mondiale per club prevede la partecipazione di 7 squadre tra cui le vincitrici di Champions League e Copa Libertadores, le prossime due edizioni si terranno in Qatar, paese che ospiterà la fase finale dei mondiali 2022.

Lo scorso mese di marzo la Fifa ha discusso una bozza di riforma per portare il Mondiale per club a 24 squadre a partire dal giugno 2021. Il progetto prevede una partecipazione di 8 squadre europee, la competizione si dovrebbe tenere ogni 4 anni.

Le otto squadre europee saranno le vincitrici della Champions League e dell’Europa League dal 2018 al 2021. Sono quindi praticamente sicure di partecipare alla fase finale della nuova Coppa del mondo per club il Liverpool (Champions 2019), il Real Madrid (Champions 2018), il Chelsea (Europa League 2019) e l’Atletico Madrid (Europa League 2018).

Sei i club sudamericani, mentre i rimanenti 10 verranno riservati alle altre zone continentali (Asia, Africa, Nord-centro America, Oceania). Ogni Confederazione definirà per conto proprio i criteri di qualificazione al nuovo torneo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La formula del nuovo torneo prevede 24 finaliste, 8 gruppi da tre squadre, con le 8 vincenti che parteciperanno alla fase a eliminazione diretta fino alla finale. La prossima edizione del Mondiale per club, in programma dall’11 al 22 dicembre, sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset.

SPORTAL.IT | 24-10-2019 11:53