Mondiali di Atletica, Iapichino e Strati in finale

Buone notizie per i colori azzurri arrivano dagli Europei di Atletica Indoor che si stanno svolgendo a Torun. Dopo la qualificazione alla finale di salto in alto di Tamberi arriva anche quella di Laura Strati e di Larissa Iapichino.

Le due strappano il pass nella gara del salto in lungo: diverse le gare delle italiane con la figlia di Fiona May che ottiene la qualificazione in extremis all’ultimo salto con la misura 6.70, mentre a Laura Strati basta il primo salto da 6.58.

L’appuntamento con la gara che assegnerà le medaglie è fissata per domani alle 19.40.

OMNISPORT | 05-03-2021 13:53