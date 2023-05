Mondiali U20, il Brasile si riscatta: 6-0 alla Repubblica Dominicana

Nigeria alla guida del girone dell'Italia. Colombia a punteggio pieno nel gruppo C

25-05-2023 09:32

Un’Italia stanca e confusa paga dazio 2-0 contro una Nigeria ricca di idee e di energie nella seconda giornata del Mondiale Under 20 in Argentina. Ma com’è andata l’altra partita del gruppo B tra Brasile e Repubblica Dominicana? Dopo la sconfitta contro gli Azzurrini, sempre all’Estadio Malvinas Argentinas di Mendoza, i giovani verdeoro del commissario tecnico Ramon Menezes, s’impongono 6-0, risultato che, almeno provvisoriamente, spinge l’Italia al terzo posto, che comunque può valere la qualificazione agli ottavi di finale dal momento che, un po’ come nella formula degli Europei per le nazionali maggiori, qualifica le quattro migliori terze su sei.

Un risultato prevedibile quello dei brasiliani, anche se non del tutto, dal momento che la Repubblica Dominicana era stata sconfitta solamente di misura dalla Nigeria (2-1) nella prima gara. Per i giovani verdeoro, nessuna doppietta o individualismo: gioco corale e reti di Savio al 37′, bissata dal solito Marcos Leonardo (già a segno con una doppietta contro l’Italia) un minuto più tardi. Nella ripresa, quindi, vanno in gol Jean Pedroso al 57′, Giovane all’82’ e, nei minuti di recupero, Marlon Gomes al 92′ e Matheus Martins al 93′. Nella giornata argentina di ieri, spazio anche al girone C, col pareggio per 1-1 tra Senegal e Israele e la vittoria per 2 a 1 sul Giappone della Colombia, che sale quindi a 6 punti guadagnando così aritmeticamente, con un turno di anticipo, la qualificazione agli ottavi di finale. Nipponici secondi a quota 3, un punto per Israele e Senegal.