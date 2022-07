Monza: in arrivo Caprari dall'Hellas Verona

19-07-2022 12:02

Gianluca Caprari presto potrebbe essere un nuovo calciatore del Monza di Berlusconi e Galliani. Lo riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, spiegando come l’affare dell’attaccante gialloblu sia un affare in dirittura d’arrivo, in virtù del fatto che le due società hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto.

Oggi il presidente veronese Setti ed il collaboratore berlusconiano Galliani si incontreranno per trovare la quadra sugli ultimi dettagli prima di visite mediche e firma.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE