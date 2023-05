Gubbio piange Alessio Gigli, un cuore d'oro che sognava l'Europeo di Pit Bike

Eugubino doc, nato il 24 settembre 1997, sin da bambino si era appassionato al mondo dei motori: benvoluto da tutti per l'impegno sociale e per essere sempre pronto a dare una mano

Un maledetto guardrail divelto, una terribile carambola nella strada sottostante. Alessio Gigli mai avrebbe potuto immaginare di vedere interrotta in questa maniera la propria esistenza: la passione per le moto l’aveva portato a sfidare i propri limiti, tanto da conquistare il secondo posto nel campionato italiano 2021 nella categoria Challenge della Pit Bike 12 pollici, piccola moto fa cross e fuoristrada, una volta utilizzata per muoversi all’interno dei paddock, nel tempo diventata vero e proprio oggetto di culto, specie tra i giovani.

Eppure quella strada che tante volte l’aveva visto primeggiare anche in ambito nazionale gli ha voltato le spalle in una serata di fine maggio. Una vita spezzata da un incidente tanto assurdo quanto apparentemente inspiegabile, arrivato peraltro a poche ore da quella che sarebbe stata un’altra domenica di gara: Alessio era atteso infatti a Jesi dove avrebbe corso con il tradizionale numero 97 sulla carena, numero scelto in omaggio all’anno di nascita.

Eugubino doc, era nato il 24 settembre 1997 e sin da bambino si era appassionato al mondo dei motori, trovando nelle pit bike la sua naturale valvola di sfogo.

Il tragico schianto intorno a mezzanotte

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli investigatori: Alessio stava facendo ritorno a casa intorno alla mezzanotte dopo aver accompagnato la propria fidanzata in un comune limitrofo quando ha perso il controllo della propria auto, che ha impattato contro il guardrail e un cartellone stradale prima di finire sulla strada sottostante.

Un impatto tremendo, tanto che una volta accorsi sul posto i primi soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. E da quel momento in poi stuoli di amici si sono riversati sul luogo dell’incidente, increduli di fronte a una dinamica tanto assurda quanto scioccante.

Loro che avevano visto Alessio correre in pista e divertirsi come un bambino, complice anche quel sorriso sempre ben stampato sul volto che permetteva di creare subito un legame di pura empatia con chi gli stava davanti. Per questo la città di Gubbio si è svegliata nell’ultima domenica di maggio (tradizionalmente il mese più bello per gli eugubini, quello nel quale si celebra l’ultrasecolare Festa dei Ceri) in completo stato di shock, incredula di fronte a un avvenimento che nessuno avrebbe mai potuto mettere in conto.

Un elettricista col sogno dell’Europeo di Pit Bike

Gigli era un talento giovane ma già affermato. Correva per passione, dal momento che la sua professione era quella di elettricista in una ditta della vicina cittadina di Umbertide. Ceraiolo di Sant’Ubaldo, grande appassionato di motori, era conosciuto in città non soltanto per la sua bravura come pilota, ma anche per essere molto attivo anche nell’ambito dell’associazionismo, sempre pronto a dare una mano quando c’era qualcosa per cui valesse la pena rimboccarsi le maniche.

L’Officina RB era il suo naturale punto d’incontro, non soltanto per settare al meglio la propria moto, ma anche per scambiare impressioni con gli amici di sempre. Il mondo delle Pit Bike ha perso stanotte un ragazzo dal cuore d’oro, oltre che un pilota di indubbio valore e spessore, tanto che nei suoi programmi futuri ce n’era uno che strizzava l’occhio al campionato europeo.

Aveva voglia di vivere, Alessio, e forse anche per questo oggi Gubbio sente un vuoto enorme per averlo dovuto consegnare così presto a miglior vita. Quel che non passerà mai è il sorriso di un ragazzo che ha saputo davvero lasciare una traccia profonda in chi ha avuto la fortuna di percorrere un pezzo di strada assieme.